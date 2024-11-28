تسجيل رجتين ارضيتين بمنطقة بوعرادة من ولاية سليانة

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سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي، الخميس، رجة ارضية بمنطقة بوعرادة من ولاية سليانة على الساعة 01 و 04 دقيقة، بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتهـا 4.2 درجة علـى سلـم ريشتـر

وتم تحديد مركز الرجة، حسب التحاليل الاولية بــ 36.37 درجة خط عرض و بــ 9.66 درجة خط طـول، وفق ما افاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له.

كما سجلـت محطـات رصـد الزلازل، بعد 6 دقائق من الرجة الاولى (على الساعــة 01 و 10 دقيقة ) رجة ارضية ثانية بنفس المنطقة بلغت قوتهـا 3.5 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 36.37 درجة خط عرض و بــ 9.65 درجة خط طـول.





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