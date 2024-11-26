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تسمية العميد للديوانة محمد الهادي سافر مديرا عاما للديوانة خلفا لزهير الماجري

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 20:50 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تم بمقتضى الأمر عدد 593 لسنة 2024 والمؤرخ في 25 نوفمبر 2024 تسمية العميد للديوانة محمد الهادي سافر ، مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية خلفا لزهير الماجري، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الديوانة التونسية.

كما تم بمقتضى الأمر عدد 592 لسنة 2024 والمؤرخ في 25 نوفمبر 2024، إنهاء مهام زهير الماجري بصفة مديرعام للديوانة بوزارة المالية.


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