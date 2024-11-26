بنزرت: المصادقة على تسوية وضعية عدد من العقارات الفلاحية الدولية المعدة للكراء لفائدة الفلاحين الشبان

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صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة العقارات الفلاحية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، باشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، على فض ملف المقاسم الدولية المعدة للكراء لفائدة الفلاحين الشبان بمعتمديات ماطر وغزالة وجومين.

وتولت اللجنة الاستشارية الجهوية المصادقة على نتائج الإعلانات الأولية المتعلقة بالمقاسم الدولية والبالغ مساحتها حوالي 30 هك، على ان يتم الإعلان عن النتائج النهائية عقب تعليق قائمة المنتفعين من الفلاحين الشبان بداية من الأسبوع المقبل ولمدة 15 يوما بكل من مقرات الولاية والمعتمديات المعنية وادارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية ومندوبية الفلاحة وذلك لقبول الاعتراضات .

وجدد رئيس اللجنة والي بنزرت التأكيد على اتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية لحماية جميع العقارات الفلاحية الدولية من اراضي وضيعات فلاحية، من كل الاعتداءات التي قد تحصل، وذلك عبر حسن توظيفها في إطار الخطة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية في ما يتعلق بتشغيل أبناء الجهة من الفلاحين الشبان، علاوة على توظيف عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وبقية المستويات طبقا للإجراءات القانونية في الغرض .