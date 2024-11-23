بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 11- الدفعة1): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الحادية عشرة للمرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :



السبت 23 نوفمبر 2024

قاعة القرجاني



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النادي الافريقي - النجم الساحلي 19-19

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - بعث بني خيار 30-22

قاعة منزل تميم

الاتحاد الرياضي بمنزل تميم - نادي ساقية الزيت 29-32

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - مكارم المهدية 41-23







الاحد 24 نوفمبر 2024

قاعة مساكن (س 17)

هلال مساكن - نسر طبلبة

قاعة جمال (س17)

نادي كرة اليد بجمال - جمعية الحمامات

الترتيب ن ل

الترجي الرياضي 31 11

النادي الافريقي 29 11

ن ساقية الزيت 29 11

مكارم المهدية 25 11

ن كرة اليد بجمال 23 10

بعث بني خيار 22 11

النجم الساحلي 20 11

جمعية الحمامات 18 10

سبورتينغ المكنين 17 11

هلال مساكن 15 10

نسر طبلبة 14 10

اتحاد منزل تميم 13 11

