دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات اقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يفشل في التاهل الى النهائيات القارية

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فشل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة في التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا للعبة لهاته الفئة العمرية (2025) تاركا المجال للمنتخبين المصري والمغربي للتاهل الى الموعد القاري وذلك في ختام الجولة الخامسة والاخيرة لدورة اتحاد شمال افريقيا التي اسدل عليها الستار اليوم السبت بالمغرب.

وانهى المنتخب المصري الدورة في صدارة الترتيب ب9 نقاط اثر فوزه العريض على نظيره الليبي بنتيجة 7-1 في اللقاء الختامي للدورة بينما تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري بنتيجة 1-1 بعنوان ذات الجولة لينهي الدورة في المرتبة الثانية ب8 نقاط.

واكتفى المنتخب التونسي لاقل من 17 سنة الدورة في المرتبة الثالثة ب 7 نقاط.





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الجولة الخامسة والأخيرة (السبت 23 نوفمبر):

الجزائر - المغرب 1-1

مصر - ليبيا 7-1

تونس: معفاة



الجولة الاولى (الاثنين 11 نوفمبر):

الجزائر - تونس 0-1

المغرب - مصر 5-1

ليبيا: معفاة



الجولة الثانية (الخميس 14 نوفمبر)

مصر - الجزائر 2-1

تونس - ليبيا 2-1

المغرب: معفى



الجولة الثالثة (الأحد 17 نوفمبر) :

ليبيا - الجزائر 2-3

المغرب - تونس 2-2

الجولة الرابعة (الأربعاء 20 نوفمبر):

تونس- مصر 2-3

ليبيا- المغرب 0-2



الترتيب نقاط لعب الفارق

1- مصر 9 4 +4تاهلت الى كاس امم افريقيا

2- المغرب 8 7 +6 تاهلت الى كاس امم افريقيا

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3- تونس 7 4 +1

4- الجزائر 4 4 -1

5- ليبيا 0 4 -10





ملاحظة: تقام الدورة في شكل بطولة مصغرة ويمثل فيها صاحبا المركزين الأول منطقة شمال إفريقيا في نهائيات كان- 2025.

