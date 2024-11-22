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تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 20 ألف قرص مخدر نوع "إكستازي" و20 صفيحة من مخدر القنب الهندي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 18:12 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تمكنت إطارت وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب المخدرات، وحجز حوالي 20 ألف قرص مخدر نوع "إكستازي"، و 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي، وحوالي 100 غ من مسحوق الماريخوانا.

وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن هذه الشبكة الدولية ضالعة في مجال تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية وترويجها بتونس في صفوف الشباب، إضافة الى تهريبها الى إحدى الدول المجاورة.

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وأضافت أنه الى جانب كميات المخدرات المذكورة، تم حجز ميزان الكتروني، و 3 سجائر محشوة بمخدر القنب الهندي، وورقة نقدية ملفوفة تستعمل في استهلاك مخدر الكوكايين، وهاتفين جوالين وسيارة تستعمل في التنقلات.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة (رجل وإمرأة) وإدراج شخص ثالث بالتفتيش، مشيرة الى أن الأبحاث متواصلة لضبط بقية عناصر الشبكة.


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