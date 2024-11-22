رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سبل تمويل جديدة‎

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استقبل أمس الخميس 21 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلاّ من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية حسناء جاب الله حيث أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سبل تمويل جديدة.



وقال قيس سعيد وفق بيان رئاسة الجمهورية، ان عددا كبيرا من الشباب أقبل على المبادرة ببعث هذا الصنف الجديد من الشركات واعترضته عقبات أمام إنجازها مشددا على ان مثل هذه الشركات يمكن أن تحوّل تونس إلى حضيرة أشغال لا في القطاع الفلاحي فحسب بل في سائر القطاعات الأخرى.

