القصرين: إصابة 16 شخصا في حادث اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بسيارة خفيفة

-أسفر حادث اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بسيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي العيون وسبيبة عن إصابة 16 شخصا ( جلهم نساء ) تم نقلهم في مرحلة أولى إلى قسمي الاستعجالي بالمستشفين المحلين سبيطلة و العيون لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم بعد ذلك نقل عدد منهم إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين للخضوع للإسعافات و الفحوصات اللازمة وفق مصدر من الحماية المدنية بالجهةوافاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين ،الدكتور عبد الغني الشعباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان حالة 4 مصابين خطيرة .والبقية حالتهم مستقرة واصابتهم اما غير بليغة اوطفيفة