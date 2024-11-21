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القصرين: إصابة 16 شخصا في حادث اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بسيارة خفيفة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 29 ث
      
-أسفر حادث اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بسيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي العيون وسبيبة عن إصابة 16 شخصا ( جلهم نساء ) تم نقلهم في مرحلة أولى إلى قسمي الاستعجالي بالمستشفين المحلين سبيطلة و العيون لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم بعد ذلك نقل عدد منهم إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين للخضوع للإسعافات و الفحوصات اللازمة وفق مصدر من الحماية المدنية بالجهة

وافاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين ،الدكتور عبد الغني الشعباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان حالة 4 مصابين خطيرة .والبقية حالتهم مستقرة واصابتهم اما غير بليغة اوطفيفة


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