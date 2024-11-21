تمور: زيادة بنسبة 82،9 بالمائة في عائدات التصدير خلال شهرأكتوبر 2024

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شهدت عائدات صادرات التمور التونسية، خلال الشهر الأول من موسم 2024/2023 (أكتوبر)، إرتفاعا بنسبة 82،9 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 84،4 مليون دينار، بحسب معطيات صادرة، الخميس، عن المرصد الوطني للفلاحة.



وبلغت كمية التمور المصدرة 12،5 ألف طن بزيادة بنسبة 72 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.





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وإرتفع متوسط ​​السعر المسجل خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 8،8 بالمائة أي 6،72 د/كلغ مقارنة بـ 6،35 د/كلغ المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم السابق .



وتعتبر إيطاليا الوجهة الرئيسية للتمور التونسية خلال شهر أكتوبر بنسبة 15،6 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها ألمانيا والمغرب بنسبة 8،14 بالمائة و 8،12 بالمائة على التوالي.



أما بالنسبة إلى التمور البيولوجية، فقد بلغت عائداتها خلال شهر أكتوبر 8،1 مليون دينار لكمية ب 750 طن مصدرة، بمتوسط ​​سعر 10،80 د/كيلو غرام.



وتبلغ حصتها في إجمالي صادرات التمور التونسية 6 بالمائة و 9،6 بالمائة على التوالي، من حيث الكمية والقيمة.



وتعتبر ألمانيا الوجهة الرئيسية لمنتجات التمور العضوية بنسبة 18 بالمائة من الكميات المصدرة تليها هولندا وسويسرا بنسبة 18 بالمائة و12 بالمائة على التوالي.