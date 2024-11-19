تفكيك شبكتين لترويج المخدّرات وحجز 313 كبسولة و16 صفيحة من القنب الهندي و 1كغ من الماريخوانا

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أعلنت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة دوليّة مختصّة في تهريب وترويج المخدّرات وغسل الأموال، وحجز 313 كبسولة من مخدّر القنب الهندي.



وأفادت بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت بالإحتفاظ بـ 13 شخصا من أجل "التكوين والإنخراط والمشاركة في عصابة داخل البلاد وخارجها لارتكاب جرائم المخدّرات والإستهلاك والمسك لغاية الإستهلاك الشخصي، والمسك والحيازة والملكية والعرض والنقل والشراء والإحالة والتوسط والتسليم والتوزيع والتوريد بنية الإتجار لمادة مخدّرة بالجدول "ب' وغسل الأموال" وإدراج آخرين بالتفتيش.





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وأوضحت أنه تم تفكيك الشبكة الدولية، بعد أن تم القبض على أحد عناصرها بحوزته عدد 33 كبسولة من مخدر القنب الهندي، من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو بتعزيز من إدارة شرطة النجدة

وإدارة الدعم والإسناد.



وأضافت أنه بعد التحري مع العنصر الموقوف، أمكن التعرف على مزوّديه منهم (إمرأتان وطفل قاصر) من جنسيات مختلفة يقطنون بنزل بالعاصمة، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى شققهم، أين تم حجز 280 كبسولة من ذات المخدّر (عمدوا إلى ابتلاعها لتهريبها) ومبالغ مالية متفاوتة.



وأكدت أنه بمزيد التحري في الموضوع، أمكن التعرف على هوية شخصين آخرين وفتاة (تم القبض عليهم) يعملون بوكالة أسفار تعمد إلى اقتطاع تذاكر السفر للمهربين، وشخص آخر مكلّف بتوزيع المخدّرات المهربة داخل التراب التونسي، وهو صاحب مطعم يستغله في عملية غسل الأموال، الى جانب أشخاص آخرين (تم القبض عليهم) يستغلون تقنيات متطورة وتطبيقات حديثة لتحويل أموالهم إلى عملة رقمية يتم تحويلها آليا للخارج، وينشطون في المعاملات المالية بالعملة الرقمية المشفرة، وضالعين ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب وترويج المخدرات وتدليس الوثائق الرسمية وجوازات السفر الأجنبية.



كما تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات، وفق بلاغ ثان صادر اليوم الثلاثاء عن الادارة العامة للأمن الوطني، من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدّرات، وحجز 16 صفيحة من مخدّر القنب الهندي و 1 كغ من مخدّر الماريخوانا و10 أقراص مخدّرة من نوع "إكستازي".



وأوضحت أنه تم تفكيك الشبكة، على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية المذكورة، مفادها تزعم أحد الأشخاص لشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمواد المخدّرة معية شخصين يتكفّلان بعملية التخزين.



وأضافت أنه إثر القيام بجملة من التحريات، تمت مداهمة محلات سكنى المظنون فيهم والقبض عليهم، وحجز كمية المخدرات المذكورة الى جانب ميزانين إلكترونيين.



وأكدت أنه باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف وإدراج بقية عناصر الشبكة بالتفتيش والأبحاث متواصلة.