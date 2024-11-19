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انقطاع ماء الشرب عن شارعي الحبيب بورقيبة وقرطاج وعمارات حي محمد علي برادس اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 19

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 10:41 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يسجل شارعا الحبيب بورقيبة وقرطاج وعمارات حي محمد علي بمدينة رادس من ولاية بن عروس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، اليوم الثلاثاء بداية من الساعة السابعة مساء، وفق بلاغ نشرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

وافادت الشركة ان ذلك يعزى الى برمجة مصالحها أشغال إصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 500 مم على مستوى نهج محمد علي من معتمدية رادس

...

وينتظر، وفق المصدر ذاته، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بعد استكمال الأشغال.



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