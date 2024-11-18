تونس: الانتاج الوطني من النفط الخام تراجع بنسبة 14 بالمائة خلال 9 اشهر الاولي من سنة 2024

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تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام، الى موفي سبتمبر 2024 وعلى أساس سنوي، بنسبة 14 بالمائة في ظل تقلص إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بدوره بنحو 25 بالمائة.



وكشف المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي الى موفى سبتمبر 2024، ان الانتاج الوطني للنفط الخام بلغ مليون طن مكافئ نفط، مع موفي سبتمبر 2024، مقابل حوالي 2ر1 مليون طن مكافئ نفط تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.





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وبين ان إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك انتاج معمل قابس قاربت 108 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2024، مقابل 118 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مما شكل تراجعا بنسبة 9 بالمائة.



واشار الى ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات يواجه تحديات هامة منذ سنوات من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية وتداعيات كوفيد-19 وكذلك للحرب الروسية الاوكرانية و خاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للانتاج في أغلب الحقول.



ولاحظ ، في سياق متصل بالانتاج، الى انه تم الى موفي شهر سبتمبر 2024 ،الشروع في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية" أدت الى العثور على اكتشاف "عزيزة-1".





وتراجع انتاج الغاز التجاري الجاف، إلى موفى شهر سبتمبر 2024، مقارنة بموفى شهر سبتمبر 2023 الى 94ر0 مليون طن موازي نفط مقابل 2ر1 مليون طن موازي نفط موفى شهر سبتمبر 2023.



وارجع المرصد هذه الوضعية، اساسا، إلى تواصل الانخفاض في انتاج أهم الحقول وتوقف الانتاج بحقل نوارة من 19 فيفري إلى غاية 07 مارس 2024 لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.



وشهدت كميات الاتاوة الجملية ، من جانبها، إنخفاضا بنسبة 8 بالمائة إلى موفى شهر سبتمبر 2024 لتبلغ 711 ألف طن مكافئ نفط مقابل 771 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.



وشهدت شرءات تونس من الغاز الجزائري، وفق بيانات المرصد، إنخفاضا بنسبة 2 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2024 لتصل الى 1810 ألف طن موازي نفط.





