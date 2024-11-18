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أنس جابر تحافظ على المركز 42 في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 11:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على المركز 42 في التصنيف الاسبوعي العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.
وتواصل انس جابر احتجابها عن ملاعب الكرة الصفراء منذ شهر اوت الفارط لاسباب صحية.

أما في المراتب العشرة الأولى، فقد حافظت لاعبة التنس البيلاروسية ارينا سابالينكا على تفوقها على البولونية ايغا شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي المحترفات.
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وتبتعد سابالينكا في التصنيف الجديد على اول ملاحقاتها ايغا شفيونتيك بفارق 1046نقطة ليكون تصنيف اللاعبات العشرة الاوائل على الشكل التالي:

1- أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9416 نقطة
2- إيغا شفيونتيك (بولونيا) 8370 نقطة
3- كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6530 نقطة
4- جاسمين باوليني (ايطاليا) 5344 نقطة
5- كينوين زينغ (الصين) 5340 نقطة
6- إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5171 نقطة
7- جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة ) 4705 نقطة
8-ايما نافارو (الولايات المتحدة) 3664نقطة
9- داريا كاستاكينا (روسيا) 3368 نقطة
10- باربورا كريسيكوفا (تشيكيا) 3214 نقطة


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