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البطولة العربية الثانية لكرة اليد لمنتخبات الأشبال مواليد 2008: فوز المنتخب التونسي على نظيره السعودي 28-27

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Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Novembre 2024 - 20:33 قراءة: 0 د, 54 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 اليوم الأحد على نظيره السعودي بنتيجة 28-27، في لقائه الثاني من البطولة العربية الثانية لمنتخبات الأشبال التي تستضيفها مدينة الحمامات من 16 الى 23 نوفمبر الجاري.

وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متعادلا بنتيجة 14 - 14 قبل أن يحسم المباراة لصالحه في الثانية الأخيرة من المقابلة برمية 7 أمتار.
ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي للمنتخب التونسي بعد فوزه أمس السبت على المنتخب الجزائري 34-24.
...

وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات هي تونس والجزائر والسعودية والكويت.
وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية برنامج المباريات:

اليوم الأول
السبت 16 نوفمبر 2024:
تونس 34 - 24 الجزائر
الكويت 16 - 29 السعودية

اليوم الثاني
الأحد 17 نوفمبر 2024
الكويت 29 - 19 الجزائر
تونس 28 - 27 السعودية

اليوم الثالث (راحة)

اليوم الرابع
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر
تونس - الكويت

اليوم الخامس
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
تونس - الجزائر
السعودية - الكويت

اليوم السادس (راحة)

اليوم السابع
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الكويت - الجزائر
السعودية - تونس

اليوم الثامن
السبت 23 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر
الكويت - تونس


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