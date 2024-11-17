البطولة العربية الثانية لكرة اليد لمنتخبات الأشبال مواليد 2008: فوز المنتخب التونسي على نظيره السعودي 28-27
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 اليوم الأحد على نظيره السعودي بنتيجة 28-27، في لقائه الثاني من البطولة العربية الثانية لمنتخبات الأشبال التي تستضيفها مدينة الحمامات من 16 الى 23 نوفمبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متعادلا بنتيجة 14 - 14 قبل أن يحسم المباراة لصالحه في الثانية الأخيرة من المقابلة برمية 7 أمتار.
ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي للمنتخب التونسي بعد فوزه أمس السبت على المنتخب الجزائري 34-24.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متعادلا بنتيجة 14 - 14 قبل أن يحسم المباراة لصالحه في الثانية الأخيرة من المقابلة برمية 7 أمتار.
ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي للمنتخب التونسي بعد فوزه أمس السبت على المنتخب الجزائري 34-24.
وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات هي تونس والجزائر والسعودية والكويت.
وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية برنامج المباريات:
اليوم الأول
السبت 16 نوفمبر 2024:
تونس 34 - 24 الجزائر
الكويت 16 - 29 السعودية
اليوم الثاني
الأحد 17 نوفمبر 2024
الكويت 29 - 19 الجزائر
تونس 28 - 27 السعودية
اليوم الثالث (راحة)
اليوم الرابع
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر
تونس - الكويت
اليوم الخامس
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
تونس - الجزائر
السعودية - الكويت
اليوم السادس (راحة)
اليوم السابع
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الكويت - الجزائر
السعودية - تونس
اليوم الثامن
السبت 23 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر
الكويت - تونس
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297656