البطولة العربية الثانية لكرة اليد لمنتخبات الأشبال مواليد 2008: فوز المنتخب التونسي على نظيره السعودي 28-27

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فاز المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 اليوم الأحد على نظيره السعودي بنتيجة 28-27، في لقائه الثاني من البطولة العربية الثانية لمنتخبات الأشبال التي تستضيفها مدينة الحمامات من 16 الى 23 نوفمبر الجاري.



وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متعادلا بنتيجة 14 - 14 قبل أن يحسم المباراة لصالحه في الثانية الأخيرة من المقابلة برمية 7 أمتار.

ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي للمنتخب التونسي بعد فوزه أمس السبت على المنتخب الجزائري 34-24.



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وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات هي تونس والجزائر والسعودية والكويت.

وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية برنامج المباريات:



اليوم الأول

السبت 16 نوفمبر 2024:

تونس 34 - 24 الجزائر

الكويت 16 - 29 السعودية



اليوم الثاني

الأحد 17 نوفمبر 2024

الكويت 29 - 19 الجزائر

تونس 28 - 27 السعودية



اليوم الثالث (راحة)



اليوم الرابع

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر

تونس - الكويت



اليوم الخامس

الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تونس - الجزائر

السعودية - الكويت



اليوم السادس (راحة)



اليوم السابع

الجمعة 22 نوفمبر 2024

الكويت - الجزائر

السعودية - تونس



اليوم الثامن

السبت 23 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر

الكويت - تونس