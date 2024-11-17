نابل: تنظيم الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للروبوتيك بمشاركة نحو 500 تلميذ وطالب من مختلف الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

- احتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للروبوتيك، بمشاركة نحو 500 تلميذ وطالب من مختلف جهات الجمهورية، يمثلون نوادي الروبوتيك بالمؤسسات التربوية والجامعية.



وأفاد الاستاذ بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل محمد بن سالم في تصريح ل "وات"، بأن هذه الدورة الثالثة التي ينظمها نادي "سيبر روبوت" بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل، أصبح موعدا سنويا للتنافس بين الطلبة من معاهد الدراسات التكنولوجية وطلبة مدارس المهندسين والمدراس التقنية حول صناعة الروبوتات والتحكم فيها.





...



وأوضح أن المسابقة الوطنية للروبوتيك تتمحور هذه السنة حول شعار "نيابوليس"، من خلال انجاز مسار يجمع بين خصوصيات جهة نابل ومحاكاة مواقع طبيعية وأثرية موجودة بعدد من معتمديات الجهة، من بينها مغاور الهوارية وشعار البرتقال والفلفل والخزف الذي يميزها.



وأضاف أن المسابقة الوطنية تتوزع الى ثلاث مسابقات، حيث تخصص الاولى لمسابقات الاطفال من نوادي الروبوتيك، وتخصص الثانية لسباقات التتابع للروبتات على مسار ممثل لخارطة ولاية نابل، وتخصص الثالثة لمسابقة روبوتات كل الارضيات على مسار مستلهم من الخصوصيات الطبيعية للجهة.



كما صرح بأن المسابقة الوطنية ستتوج بتوزيع جوائز قيمة على الفائزين، تصل قيمتها الى خمسة الاف دينار، من بينها الفا دينار للفائز بمسابقة روبوتات كل الارضيات، مؤكدا ان أهمية المسابقة لا تنحصر في الجوائز المالية، ولكن في إتاحتها فرصة التعرف على قدرات الطلبة التونسيين وتطوير مهاراتهم في صناعة الروبوتات والتحكم فيها، باعتبارها من الصناعات الجديدة والمجددة التي ما فتئت تتطور من سنة اخرى، ومن الصناعات الواعدة التي تستعمل في مختلف الميادين الصناعية والفلاحية والامنية والصحية وغيرها.