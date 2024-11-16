مشروع ميزانية الدولة 2025: وزارة التجهيز والاسكان تخصص 80 بالمائة من نفقات الدفع لفائدة الاستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6738771252d308.18423464_hmnlqpejoikfg.jpg width=100 align=left border=0>

انطلق مجلسا النواب والجهات والأقاليم، صباح السبت، في مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2025، التي خصصت 80 بالمائة من نفقات الدفع لفائدة الاستثمار اي بقيمة 1617 مليون دينار.



وأكدت الزعفراني، في تقديمها خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة، ان الميزانية المخصصة للدفع ستبلغ أعلى مستوى منذ 2021 لتناهز 2022 مليون دينار، سنة 2025، مقابل 1970 مليون دينار، سنة 2024، مفسرة هذا التطور باعطاء الوزارة الاولوية لاستكمال المشاريع والبرامج المتواصلة.



وأكدت الزعفراني، في تقديمها خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة، ان الميزانية المخصصة للدفع ستبلغ أعلى مستوى منذ 2021 لتناهز 2022 مليون دينار، سنة 2025، مقابل 1970 مليون دينار، سنة 2024، مفسرة هذا التطور باعطاء الوزارة الاولوية لاستكمال المشاريع والبرامج المتواصلة.

...



وأفادت أنّ نفقات التعهد المبرمجة لسنة 2025 تشمل أيضا التأجير بقيمة 123 مليون دينار والتسيير بقيمة 64 مليون دينار والتدخل بمبلغ 216 مليون دينار اضافة الى العمليات المالية بقيمة 2 ملايين دينار.



وأبرزت الوزيرة أنّ الميزانية المخصصة للتّعهد تبلغ 2062 مليون دينار، سنة 2025، مقابل 2785 مليون دينار، في ميزانية 2024، مفسرة هذا التقلص بالتقدم الهام لنسق انجاز المشاريع ورصد اعتمادات للانطلاق في مشاريع جديدة.



وتشمل ميزانية الدفع والتعهد للوزارة لسنة 2025 أربعة برامج وهي برنامج البنية التحتية للطرقات وبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت وبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وبرنامج القيادة والمساندة.



وأشارت الى ان برنامج "البنية الأساسية للطرقات" سيستأثر بنسبة 73 بالمائة من إجمالي نفقات الوزارة لسنة 2025، اي بقيمة 1138 مليون دينار وذلك لتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد بتمكين مستعملي الطريق في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى طريق سيارة أو طريق سريعة على مسافة أقل من 60 كلم.



ويهدف هذا البرنامج، أيضا، الى إنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي، إضافة إلى الحد من عزلة المناطق الريفية من خلال تهيئة المسالك المؤدية إليها لفك العزلة عن التجمعات ذات الكثافة السكانية الضعيفة. كما يرنو الى الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والحفاظ على هيكلها.



وسيخصص مبلغ 267 مليون دينار لبرنامج "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" لتحقيق تهيئة ترابية وعمرانية مستدامة وشاملة وإحداث سياسة سكنية تيسر نفاذ الجميع لسكن لائق ومستدام.



وسيتم رصد مبلغ 205 مليون دينار لبرنامج "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" لحماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي وإنشاء بنايات مدنية ومنشآت مينائية مستدامة. ويتضمن هذا البرنامج

إعداد دراسة استراتيجية للتحكم في مخاطر الفيضانات إلى أفق 2050، وحماية المناطق المهددة بالانجراف البحري بالاعتماد على إستراتيجية ومخطط مديري، وإنجاز مشاريع بنايات مدنية مقتصدة للطاقة.



وسيخصص مبلغ 6ر6 مليون دينار لبرنامج "القيادة والمساندة" بهدف ترشيد التصرف في الموارد البشرية والمالية مع ضمان نجاعة البرامج المحدثة.