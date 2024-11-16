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المنتخب التونسي ينطلق في الاعداد لمباراة غامبيا

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Bookmark article    Publié le Samedi 16 Novembre 2024 - 11:07 قراءة: 0 د, 43 ث
      
شرع المنتخب التونسي لكرة القدم مساء امس الجمعة في الاستعداد لمباراة الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الاولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) ضد غامبيا المقررة يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وقد اجرت العناصر الوطنية اثر عودتها صباح امس من بريتوريا، حصة تدريبية لإزالة الإرهاق واسترجاع اللياقة بقاعة الرياضة بمقر الإقامة بالعاصمة.
وقد تم توزيع اللاعبين إلى مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى العناصر التي شاركت في مباراة مدغشقر فيما تكونت الثانية من بقية اللاعبين.
...

ويتضمن برنامج التحضيرات حصتين تدريبيتين قبل المباراة، الأولى مساء اليوم السبت والثانية مساء الأحد.
وكان المنتخب التونسي فاز مساء الخميس على نظيره الملغاشي 3-2 في بريتوريا وضمن بالتالي تاهله الى كاس امم افريقيا للمرة السابعة عشرة على التوالي بتصدره للمجموعة الاولى ب10 نقاط قبل جولة من نهاية التصفيات متقدما على جزر القمر (9 نقاط) وغامبيا (5 نقاط) ومدغشقر (2ن).


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