تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - تأهل منتخب جزر القمر للنهائيات وفوز كبير للمغرب على الغابون

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تأهل منتخب جزر القمر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، التي تستضيفها المغرب، عقب فوزه امس الجمعة على مضيفه غامبيا 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة ولحساب المجموعة الأولى.



وسجل لجزر القمر رفيقي سعيد في الدقيقة 25 وميزياني ماوليدا في الدقيقة 90، وسجل هدف غامبيا ألاسانا جانا في الدقيقة 18.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، خلف تونس المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب غامبيا عند 5 نقاط في المركز الثالث.



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وفاز المنتخب المغربي على مضيفه الغابوني بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

وسجل أهداف المغرب كل من إبراهيم دياز هدفين في الدقيقتين 21 و23، وجمال حركاس في الدقيقة 17، ويوسف النصيري في الدقيقة 81، وإسماعيل صيباري في الدقيقة 90، بينما سجل للغابون دينيس بوانغا في الدقيقة 5.

وحقق المنتخب المغربي انتصاره الخامس تواليا، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيده المنتخب الغابوني عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وتعادل المنتخب الموريتاني أمام مضيفه البتسواني بهدف لمثله لحساب المجموعة الثالثة، حيث تقدم منتخب موريتانيا بهدف أحرزه أبو بكاري كويتا في الدقيقة 7، وتعادل منتخب بوتسوانا عن طريق جيلبرت باروتي في الدقيقة 18.

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، كما رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب المصري مع مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما، حيث تقدم المنتخب المصري بهدف لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31، بينما أحرز منتخب الرأس الأخضر هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق ريان مينديز من ركلة جزاء.

وحافظ منتخب مصر على صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 13 نقطة، حيث كان قد حجز مقعده في النهائيات قبل هذه الجولة، بينما رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وتأهل منتخب مالي إلى النهائيات القارية للمرة الـ14 في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد، لحساب المجموعة التاسعة.

وسجل كاموري دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19، ليرفع منتخب مالي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره منتخب إسواتيني بهدف لكل منهما، حيث تقدم منتخب إسواتيني عن طريق فيلاني موخينتو في الدقيقة 81، وبعد ست دقائق نجح منتخب غينيا بيساو في تسجيل هدف التعادل عن طريق كارلوس ماني.

ورفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف منتخب موزمبيق، وستكون مواجهتهما في الجولة السادسة (الأخيرة) حاسمة لهوية الفريق المتأهل إلى جانب مالي.

وصعد منتخب زامبيا إلى النهائيات للمرة الـ 18 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة السابعة. وسجل كينيدي موسوندا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، ليرفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 10 نقاط، ليضمن التأهل ويتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة عن كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الأخيرة والذي ضمن تأهله في وقت سابق.

من جهته، فاز منتخب جنوب إفريقيا على مضيفه أوغندا بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، حيث سجل هدفي المواجهة ثابيلو مورينا وباتريك ماسوانجاني في الدقيقتين 49 و89 على التوالي.

وتأهل المنتخبان إلى النهائيات، بعد أن رفع المنتخب الجنوب أفريقي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني.

ولحساب المجموعة السادسة، تعادل منتخب انغولا مع ضيفه الغاني بهدف لكل منهما، فقد افتتح منتخب غانا التسجيل عن طريق جوردان أيو في الدقيقة 18، وتعادل انغولا عن طريق امبروزيني سالفادور في الدقيقة 63.

وحافظ المنتخب الأنغولي على صدارته للمجموعة، رافعا رصيده إلى 13 نقطة، بينما ظل المنتخب لغاني في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

