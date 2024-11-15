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باردو: محاصرة منحرفين خطيرين محلا 22 منشور تفتيش

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 09:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بنفرين خطيرين من أجل تورطهما في عدة قضايا عدلية وذلك بعد أن تم القبض عليهما خلال حملة أمنية من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة لشرطة العدلية بباردو بتعزيز من إدارة شرطة النجدة و إدارة الدعم والإسناد.

بعرض هويتهما على الناظم الآلي تبيّن وأنهما محلّي 14 و 08 مناشير تفتيش من أجل "الإضرار بملك الغير، هضم جانب موظف، السرقة، بيع الخمر خلسة، اقتحام محل الغير والإضرار به، ترويج المخدرات، السلب...".


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