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التحق منتخب غينيا الاستوائية بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في المغرب العام المقبل، مستفيدا من فوز ليبيريا على الطوغو امس الاربعاء بنتيجة 1-صفر وذلك قبل ملاقاة نظيره الجزائري اليوم الخميس في اطار الجولة الخامسة قبل الأخيرة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.



وضمنت غينيا الاستوائية بطاقة التأهل الثانية بعد الجزائر التي حسمت البطاقة الأولى عن المجموعة، حيث تحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد (7) نقاط، خلف المنتخب الجزائري المتصدر برصيد (12) نقطة.

ويتفوق منتخب غينيا الاستوائية على منتخب ليبيريا الذي يملك فرصة الوصول إلى (7) نقاط بالجولة الأخيرة، في المواجهات المباشرة بعد فوزه عليه (1-0 ذهابا و2-1 إيابا).



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وتغلب منتخب ليبيريا على ضيفه الطوغولي بهدف دون رد، سجله محمد سانغاري من ركلة جزاء في الدقيقة (83)، ليرفع رصيده إلى (4) نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد منتخب توغو عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة للمجموعة العاشرة، حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة المنتخبين الكاميروني ومضيفه الناميبي، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة.

وتشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية مشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات النسخة الخامسة والثلاثين التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

