وزير الشباب والرياضة يعاين نشاط عدد من المؤسسات الشبابية والرياضية بولاية سيدي بوزيد

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أدى اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي زيارة ميدانية إلى عدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد دشن خلالها عدد من المؤسسات الشبابية والرياضية وعاين نشاط البعض الآخر.

وقد دشن الوزير بمعتمدية سيدي علي بن عون دار الشباب من الجيل الثاني واطلع على أشغال تهيئة فضاء رياضي بها بكلفة 200 ألف دينار وأيضا نادي الشباب بالمنصورة الذي تمت إعادة تهيئته بكلفة 200 ألف دينار واطلع على المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة الذي أنجز بكلفة 950 ألف دينار ويشكو من عدم ربطه بشبكة الكهرباء وعدم التجهيز بالمعدات اللازمة والإطار الطبي وشبه الطبي بالإضافة الى ملعب بجوار قاعة الألعاب الجماعية محمد البراهمي بسيدي بوزيد يقع انجازه بكلفة 200 الف دينار وانطلقت أشغاله في أوت الماضي ومن المنتظر ان تنتهي خلال هذا الشهر

كما زار الملعب البلدي بمعتمدية السبالة الذي تتم اعادة تهيئته بكلفة 300 ألف دينار والملعب البلدي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد حيث استمع الى التشكيات المتعلقة بوضعية العشب ونقص دورات المياه والمدارج التي تتطلب مزيد العناية وادى زيارة الى الملعب البلدي بمعتمدية جلمة وأيضا المسبح البلدي بسيدي بوزيد الذي أنجز سنة 2020 بكلفة 5 فاصل 6 مليون دينار وتستغله حاليا جمعيات المستقبل الرياضي بسيدي بوزيد والافق الرياضي والأمل الرياضي بسيدي بوزيد وقاعة الألعاب الفردية بجلمة.