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تصفيات كأس افريقيا للأمم (المغرب 2025) : المنتخب التونسي يصل إلى جنوب إفريقيا استعدادا للقاء نظيره الملغاشي

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 12:52 قراءة: 0 د, 35 ث
      
حل وفد المنتخب التونسي لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء بمدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا - بعد توقف بمطار نجامينا بالتشاد - حيث سيخوض مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) امام نظيرة الملغاشي يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساء.

وتحول الوفد التونسي اثر ذلك الى مقر اقامته بمدينة بريتوريا حيث من المنتظر ان تجري العناصر الوطنية مساء اليوم حصة تدريبية بداية من الساعة الخامسة بتوقيت تونس بأحد الملاعب القريبة من الملعب الذي سيحتضن لقاء مدغشقر.
ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وغامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومدغشقر صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.


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