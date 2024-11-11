انس جابر في المركز الثاني والاربعين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

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تراجعت التونسية انس جابر مركزا واحدا في التصنيف الاسبوعي العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة الثانية والاربعين.

وتواصل انس جابر احتجابها عن ملاعب الكرة الصفراء منذ شهر اوت الفارط لاسباب صحية.

وفي ترتيب اللاعبات العشر الاوليات، حافظت لاعبة التنس البيلاروسية ارينا سابالينكا على تفوقها على البولونية ايغا شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي.

وحسب هذا الترتيب الجديد، تتجه البيلاروسية بثبات نحو إنهاء الموسم في الصدارة باعتبار أنها تتقدم بفارق 1046 نقطة في التصنيف الذي جاء على الشكل التالي :



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1. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9416 نقطة

2. إيغا شفيونتيك (بولونيا) 8370 نقطة

3. كوكو غاوف (الولايات المتحدة) 6530 نقطة

4. جاسمين باوليني (ايطاليا) 5344 نقطة

5. كينوين زينغ (الصين) 5340 نقطة

6. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5171 نقطة

7. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4705 نقطة

8.ايما نافارو (الولايات المتحدة) 3664 نقطة

9. داريا كاستاكينا (روسيا) 3368 نقطة

10. باربورا كريسيكوفا (تشيكيا) 3214 نقطة.