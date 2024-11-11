تصفيات كأس افريقيا للأمم (المغرب 2025) : توجيه الدعوة لمحمود غربال عوضا عن نادر الغندري

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن الإطار الفني للمنتخب الوطني وجه الدعوة لمدافع الاتحاد المنستيري محمود غربال لتعويض نادر الغندري في التربص التحضيري استعدادا لمباراتي مدغشقر وغامبيا لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس افريقيا للأمم المغرب 2025 المقررتين يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.



وياتي تعويض الغندري بسبب تعذر وصوله إلى تونس نظرا لتأخير في الرحلات الجوية رغم البرمجة المسبقة للجامعة لتأمين وصول اللاعب إلى تونس قادماً من روسيا، قبل انطلاق رحلة المنتخب مساء اليوم الاثنين إلى جنوب إفريقيا حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك ".

وكان المنتخب التونسي انطلق مساء امس الاحد في التحضيرات حيث اجرت العناصر الوطنية حصة تدريبية في قاعة تقوية العضلات في مقر اقامته الذي شهد توافد اللاعبين تباعا وهم أمان الله مميش وياسين مرياح وربيع الحمري ومعز بن شريفية وبلال آيت مالك و عيسى العيدوني وهيثم الجويني، بعد أن شاركوا مع أنديتهم في مباريات أمس السبت في انتظار وصول بقية العناصر.



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وسيخوض نسور قرطاج بعد ظهر اليوم حصة تدريبية بالملعب الفرعة برادس ستكون مفتوحة في جزئها الاول للاعلاميين.



يذكر أنّ المنتخب التونسي سيلاقي يوم الخميس القادم 14 نوفمبر منتخب مدغشقر في ملعب لوفتيس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية، قبل أن يلاقي في الجولة السادسة والأخيرة يوم الاثنين 18 نوفمبر منتخب غامبيا بملعب حمادي العقربي برادس.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وغامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومدغشقر صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.



ر/إص