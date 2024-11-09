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القصرين: إنهاء مهام المكلف بتسيير بلدية القصرين وتعويضه بأحد إطارات الولاية

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Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 16:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قرّر والي القصرين زياد الطرابلسي، اليوم السبت، إنهاء مهام المكلف بتسيير بلدية القصرين المدينة وتعويضه بمكلف جديد من إطارات الولاية، وفق بلاغ صادر عن مصالح الولاية.

وياتي هذا الإعفاء، وفق البلاغ ذاته، إثر ما عاينه الوالي من تهاون في أداء الواجب، خاصة في المجال البيئي وتنفيذ المشاريع البلدية، وتنمية الموارد وحسن التصرف في الأعوان، وما خلفه ذلك من إنعكاسات سلبية على مستوى إسداء الخدمات البلدية للمواطنين.

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وكان الوالي قد أنهى مؤخرا مهام كلّ من المكلفة بتسيير بلدية حيدرة، والمكلف بالكتابة العامة ببلدية الزهور، والمكلف بالكتابة العامة لبلدية تلابت من معتمدية فريانة، وتعويضهم بمكلفين جدّد بعد ما عاينه من تهاون من طرفهم في أداء الواجب المهني، وما خلّفه ذلك من إنعكاسات سلبية على مستوى إسداء الخدمات البلدية، حسب المصدر ذاته.


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