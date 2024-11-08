اتحاد بن قردان - محمد علي معالج مدربا جديدا

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اعلن اتحاد بن قردان، مساء اليوم الجمعة، عن تعيين محمد علي معالج مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا لفخر الدين قلبي التي حصلت معه القطيعة بالتراضي عقب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى .

ويحتل اتحاد بن قردان حاليا المركز الثاني عشر رفقة النجم الساحلي برصيد 5 نقاط لكل منهما.

ويواجه الاتحاد يوم الاحد نجم المتلوي على ارض الاخير في اطار الجولة الثامنة من البطولة.





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