اشتهر بتقمصه لدور "يوزرسيف"... الممثل الإيراني مصطفى زماني يحل بتونس للمشاركة مهرجان "مواسم الإبداع"

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وصل الممثل الإيراني الشهير مصطفى زماني، الذي اشتهر بدوره المميز في مسلسل "يوسف الصديق" بشخصية النبي يوسف، إلى تونس ظهر اليوم الجمعة للمشاركة في الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر 2024.



وفي تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر مصطفى زمان عن سعادته البالغة بزيارة تونس، مثنيا على الدعوة وحفاوة الاستقبال. وقال "أنا متشوّق للاطلاع على الثقافة والأعمال المسرحية والسينمائية في تونس".



وفي تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر مصطفى زمان عن سعادته البالغة بزيارة تونس، مثنيا على الدعوة وحفاوة الاستقبال. وقال "أنا متشوّق للاطلاع على الثقافة والأعمال المسرحية والسينمائية في تونس".

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وأضاف أنه يحرص على الاستفادة من هذه الفرصة للتعرف عن كثب على الثقافة التونسية وأعمالها الفنية، مؤكدا أن المهرجان يوفر له مدة كافية للتعرف على خصوصيات هذه الثقافة الغنية.

وعن إمكانية المشاركة في أعمال درامية تونسية، أشار مصطفى زماني إلى أن ما يهمه هو السيناريو في اختياره للأدوار، قائلا: "أعتمد كثيرا في أعمالي على أهمية السيناريو والنص، وإذا وجدت نصا يتناسب مع شخصيتي فسأوافق عليه".

ومن المنتظر أن يقوم مصطفى زماني بجولة في عدد من المدن التونسية إلى جانب إثراء بغض فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن يعقد الممثل مصطفى زماني ندوة صحفية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر المسرح بالحلفاوين للحديث عن تجربته الفنية وعن حضوره في مهرجان "مواسم الإبداع".

