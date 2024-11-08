سيدي بوزيد: تمويل 308 مشاريع نسائية ضمن برنامج "رائدات" منذ انطلاقه في 2022

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يتواصل بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد، تمويل عدد من المشاريع النسائية ضمن برنامج "رائدات" حيث تم إلى حدود الأسبوع الجاري تمويل 308 مشاريع بكلفة جملية قدرت ب809ر2 مليون دينار، وذلك منذ انطلاق المشروع سنة 2022، حسب ما أعلنت عنه المندوبية .



وتهدف هذه المشاريع، التي تقدم دون فائض ودون تمويل ذاتي ودون ضامن، لفائدة النساء من اجل تعزيز دور المرأة اقتصاديا وتشجيع النساء والفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصة بهن وأيضا دعم مكاسب المرأة وتكريس حقوقها في كل المجالات من أجل إرساء مشاركة نوعية وأكثر فاعلية للنساء في الاقتصاد الوطني.





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يشار إلى ان برنامج "رائدات" انطلق منذ سنة 2022 ويمتد إلى سنة 2026 ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة ويتضمن تمويل مشاريع متناهية الصغر او صغرى أو متوسطة لفائدة عدد من النساء والفتيات، قصد دفع المبادرة الاقتصادية النسائية وريادة الأعمال، وهو يوفر التمويل لإسناد قروض يصل سقفها إلى 300 ألف دينار في الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والمهن الصغرى وأيضا الفلاحة والتجارة على غرار تربية النحل والحلاقة والتجميل والخياطة والمشاريع التجارية الصغرى.