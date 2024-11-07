برمجة 32 ألف قنطار من البذور الممتازة لولاية سليانة (المديرة العامة لديوان الحبوب)

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أفادت المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، اليوم الخميس، بأن كميات البذور الممتازة المبرمجة للجهة بلغت 32 ألف قنطار، فيما بلغت نسبة طلبات التزود ما يقارب 83 بالمائة.

وأكّدت، في تصريح لصحفية "وات"، على هامش زيارة عمل أدتها اليوم إلى ولاية سليانة لمتابعة سير موسم البذر، أن عملية التزويد متواصلة وستتم تلبية حاجيات كافة الفلاحين رغم نقص البذور الممتازة، مشيرة إلى أنّ كميات الشعير المخصّصة للجهة تقدر بـ60 ألف قنطار.

يذكر أنّ كميات البذور الممتازة الموضوعة منذ بداية الموسم إلى أواخر أكتوبر المنقضي، بمراكز التجميع بولاية سليانة بلغت 10 آلاف و150 قنطارا(9 آلاف و50 قنطارا قمح صلب و300 قنطار قمح لين و800 قنطار شعير)، أي بنسبة 31 بالمائة من الحصة المبرمجة للجهة والمقدرة بـ32 ألفا و300 قنطار، علما أنّ كميات بذور الشعير العادية، قدرت في حدود 5 ألاف و98 قنطارا، وكميات الأسمدة الفسفاطية التي تزودت بها الجهة في حدود 21 ألف قنطار من الد.أ.ب، و20 ألفا و800 قنطار من مادة سيبير 45، وفق ما صرّح به لـ"وات" في مناسبة سابقة رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد طاهر عزوز.

وبلغت المساحات المبرمجة لموسم البذر الحالي بولاية سليانة ما يقارب 155 ألفا و500 هكتار من الحبوب، موزعة إلى 80 ألف هكتار قمح صلب، و70 ألف هكتار شعير، و5 آلاف هكتار قمح لين، و500 هكتار تريتكال.



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يشار إلى أن المديرة العامة لديوان الحبوب أدت زيارة تفقد إلى عدد من مراكز التجميع بمعتمديات الكريب وقعفور والعروسة وبورويس رفقة والي الجهة والمعتمدة الأولى والمندوب الجهوي للفلاحة بالنيابة للاطلاع على كميات البذور الموضوعة للموسم الفلاحي الجاري.

