ملعب مجاز الباب يحتضن لقاء الاولمبي الباجي و الترجي الجرجيسي

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يلاقي الاولمبي الباجي ضيفه الترجي الجرجيسي بالملعب البلدي بمجاز الباب يوم السبت القادم بداية من الساعة الثانية ظهرا وذلك بمناسبة الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 9 والاحد 10 نوفمبر :



السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق



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الترجي الرياضي - مستقبل قابس

ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق

الملعب التونسي - شبيبة العمران

ملعب مجاز الباب س 14

الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق

اتحاد تطاوين - النادي الافريقي



الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي - النجم الساحلي

ملعب سليمان س 14 و 30 دق

مستقبل سليمان - قوافل قفصة

ملعب بن جنات بالمنستير س 14 و 30 دق

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

ملعب المتلوي س 14 و 30 دق

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان