مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي بداية من الرابعة بعد الظهر

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قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تحوير توقيت انطلاق مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي المقررة يوم الاحد 10 نوفمبر الجاري ليكون بداية من الساعة الرابعة زوالا (س16) ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة ذهابا لبطولة الرابطة الاولى التي ستدور نهاية هذا الاسبوع على النحو الاتي :



السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق



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الترجي الرياضي - مستقبل قابس

ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق

الملعب التونسي - شبيبة العمران

ملعب مجاز الباب س 14

الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق

اتحاد تطاوين - النادي الافريقي



الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي - النجم الساحلي

ملعب سليمان س 14 و 30 دق

مستقبل سليمان - قوافل قفصة

ملعب بن جنات بالمنستير س 16

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

ملعب المتلوي س 14 و 30 دق

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان