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الجامعة التونسية لكرة القدم تضبط بقية رزنامة الموسم الرياضي 2024-2025

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 19:19 قراءة: 2 د, 11 ث
      
قررت هيئة التسوية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسيير الجامعة التونسية للعبة ضبط بقية رزنامة الموسم الرياضي 2024-2025 على النحو الاتي :

بطولة الرابطة المحترفة الأولى:
مـــرحلة الذهاب :
...

• الجولة التاسعة: 23 و24 نوفمبر 2024
• الجولة العاشرة: 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024
• الجولة الحادية عشرة: 21 و22 ديسمبر 2024
• الجولة الثانية عشرة: 25 و26 ديسمبر 2024
• الجولة الثالثة عشرة: 28 و29 ديسمبر 2024
• الجولة الرابعة عشرة: 4 و5 جانفي 2025
• الجولة الخامسة عشرة: 11 و12 جانفي 2025
• تدارك الجولة الرابعة عشرة: 22 و23 جانفي 2025
• تدارك الجولة الخامسة عشرة: 25 و26 جانفي 2025

مـــرحلة الإيـــاب:
• الجولة الأولى: 1 و2 فيفري 2025
• الجولة الثانية: 8 و9 فيفري 2025
• الجولة الثالثة: 15 و16 فيفري 2025
• الجولة الرابعة: 22 و23 فيفري 2025
• الجولة الخامسة: 26 و27 فيفري 2025
• الجولة السادسة: 1 و2 مارس 2025
• الجولة السابعة: 5و6 مارس 2025
• الجولة الثامنة: 8 و9 مارس2025
• الجولة التاسعة: 15 و16 مارس 2025
• الجولة العاشرة:28 و29 مارس 2025
• تدارك الجولة العاشرة: 9 و10أفريل 2025
• الجولة الحادية عشرة: 26 و27 أفريل 2025
• تدارك الجولة الحادية عشرة: 30أفريل و1 ماي 2025
• الجولة الثانية عشرة: 3 و4 ماي 2025
• الجولة الثالثة عشرة: 7 و8 ماي 2025
• الجولة الرابعة عشرة: 14 و15 ماي 2025
الجولة الخامسة عشرة: 17 و18 ماي 2025

مسابقة كأس تونس :
• الدور السادس عشر: فيفري 2025
• الدور ثمن النهائي: 22 و23 مارس 2025
• الدور ربع النهائي: 12 و13 أفريل 2025
• الدور نصف النهائي: 10 و11 ماي 2025
• الدور النهائي: 15 جوان 2025

تصفيات كأس العالم 2026 :
• من 17 إلى 25 مارس 2025
• من 2 إلى 10 جوان 2025

بطولة إفريقيا للاعبين المحليين :
• من 1 إلى 28 فيفري 2025

المسابقات الإفريقية للأندية
دور المجموعات
• الجولة الأولى: من 26 إلى 28 نوفمبر 2025
• الجولة الثانية: من 6 إلى 8 ديسمبر 2025
• الجولة الثالثة: من 13 إلى 15 ديسمبر 2025
• الجولة الرابعة: من 13إلى 15 ديسمبر 2025
• الجولة الخامسة: من 3 إلى 5 جانفي 2025
• الجولة السادسة: من 17 إلى 19 جانفي 2025

الأدوار النهائية
• الدور ربع النهائي ذهاب: من28 إلى 30 مارس 2025
• الدور ربع النهائي إياب: من 4 إلى 6 أفريل 2025
• الدور نصف النهائي ذهاب: من18 إلى 20 أفريل 2025
• الدور نصف النهائي إياب: من25 إلى 27 أفريل 2025
• الأدوار النهائية لمسابقتي رابطة الأبطال والإتحاد الإفريقي تدوران في الفترة الممتدة بين 19 و31 ماي 2025

بطولة العالم للأندية من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025



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