الجامعة التونسية لكرة القدم تضبط بقية رزنامة الموسم الرياضي 2024-2025

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قررت هيئة التسوية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسيير الجامعة التونسية للعبة ضبط بقية رزنامة الموسم الرياضي 2024-2025 على النحو الاتي :



بطولة الرابطة المحترفة الأولى:

مـــرحلة الذهاب :



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• الجولة التاسعة: 23 و24 نوفمبر 2024

• الجولة العاشرة: 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024

• الجولة الحادية عشرة: 21 و22 ديسمبر 2024

• الجولة الثانية عشرة: 25 و26 ديسمبر 2024

• الجولة الثالثة عشرة: 28 و29 ديسمبر 2024

• الجولة الرابعة عشرة: 4 و5 جانفي 2025

• الجولة الخامسة عشرة: 11 و12 جانفي 2025

• تدارك الجولة الرابعة عشرة: 22 و23 جانفي 2025

• تدارك الجولة الخامسة عشرة: 25 و26 جانفي 2025



مـــرحلة الإيـــاب:

• الجولة الأولى: 1 و2 فيفري 2025

• الجولة الثانية: 8 و9 فيفري 2025

• الجولة الثالثة: 15 و16 فيفري 2025

• الجولة الرابعة: 22 و23 فيفري 2025

• الجولة الخامسة: 26 و27 فيفري 2025

• الجولة السادسة: 1 و2 مارس 2025

• الجولة السابعة: 5و6 مارس 2025

• الجولة الثامنة: 8 و9 مارس2025

• الجولة التاسعة: 15 و16 مارس 2025

• الجولة العاشرة:28 و29 مارس 2025

• تدارك الجولة العاشرة: 9 و10أفريل 2025

• الجولة الحادية عشرة: 26 و27 أفريل 2025

• تدارك الجولة الحادية عشرة: 30أفريل و1 ماي 2025

• الجولة الثانية عشرة: 3 و4 ماي 2025

• الجولة الثالثة عشرة: 7 و8 ماي 2025

• الجولة الرابعة عشرة: 14 و15 ماي 2025

الجولة الخامسة عشرة: 17 و18 ماي 2025



مسابقة كأس تونس :

• الدور السادس عشر: فيفري 2025

• الدور ثمن النهائي: 22 و23 مارس 2025

• الدور ربع النهائي: 12 و13 أفريل 2025

• الدور نصف النهائي: 10 و11 ماي 2025

• الدور النهائي: 15 جوان 2025



تصفيات كأس العالم 2026 :

• من 17 إلى 25 مارس 2025

• من 2 إلى 10 جوان 2025



بطولة إفريقيا للاعبين المحليين :

• من 1 إلى 28 فيفري 2025



المسابقات الإفريقية للأندية

دور المجموعات

• الجولة الأولى: من 26 إلى 28 نوفمبر 2025

• الجولة الثانية: من 6 إلى 8 ديسمبر 2025

• الجولة الثالثة: من 13 إلى 15 ديسمبر 2025

• الجولة الرابعة: من 13إلى 15 ديسمبر 2025

• الجولة الخامسة: من 3 إلى 5 جانفي 2025

• الجولة السادسة: من 17 إلى 19 جانفي 2025



الأدوار النهائية

• الدور ربع النهائي ذهاب: من28 إلى 30 مارس 2025

• الدور ربع النهائي إياب: من 4 إلى 6 أفريل 2025

• الدور نصف النهائي ذهاب: من18 إلى 20 أفريل 2025

• الدور نصف النهائي إياب: من25 إلى 27 أفريل 2025

• الأدوار النهائية لمسابقتي رابطة الأبطال والإتحاد الإفريقي تدوران في الفترة الممتدة بين 19 و31 ماي 2025



بطولة العالم للأندية من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025



