نادي نوتنغهام فورست يسعى للتعاقد مع ماتياس تيل لاعب بايرن ميونيخ

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يسعى نادي نوتنغهام فورست, صاحب المركز الثالث في البطولة الانقليزية, للتعاقد مع موهبة نادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم, ماتياس تيل, صاحب ال19 عاما, حسب ما افادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر ذاتها فقد دخلت ادارة نادي نوتنغهام فورست بالفعل في اتصال مع ممثلي اللاعب ماتياس تيل.

وأشارت إلى تفكير البايرن في إعارة مهاجمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم تيل لبايرن في صيف 2022 قادما من صفوف رين مقابل 20 مليون يورو, وشارك منذ ذلك الحين في 56 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين.



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ولم يشارك تيل هذا الموسم سوى في 224 دقيقة لم يسجل خلالها أي هدف, وسبق وأن جدد البايرن عقده في شهر مارس الماضي حتى عام 2029.