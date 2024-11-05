الترجي الرياضي يعلن التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامف الى غاية جوان 2026

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اعلن الترجي الرياضي ظهر اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامف للاشراف على فريق اكابر كرة القدم الى غاية جوان 2026 خلفا للبرتغالي ميغل كاردوزو الذي تم الاستغناء عن خدماته قبل اسبوعين بسبب سوء النتائج.





واضاف الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه اتم اجراءات التعاقد مع المدرب الروماني و سيقع لاحقا الاعلان عن تركيبة الاطار الفني الذي سيعمل معه في الفترة القادمة.



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وكانت لريجيكامف (49 سنة) عديد التجارب التدريبية حيث اشرف على نادي ستيوا بوخارست في 2012 ، ونجح في موسمه الأول في قيادة الفريق لحصد لقب البطولة المحلية الذي كان غائباً عن خزائن النادي منذ سبع سنوات.

وظهر الفريق مع ريجيكامف بشكل مميز في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث بلغ الدور ثمن النهائي للبطولة متجاوزاً فرقاً عريقة مثل شتوتغارت الألماني وكوبنهاغن الدنماركي وأجاكس أمستردام الهولندي، قبل أن يودّع المسابقة على يد تشيلسي الإنقليزي.

وخلال الموسم نفسه تمكّن المدرب من إحراز لقب كأس السوبر الروماني، بعدما فاز الفريق على بترولول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد «ريجيكامف» لقبه الثاني مع الفريق في موسمه الأول.

واشرف في موسم 2014-2015 على نادي الهلال السعودي ثم الوحدة الاماراتي 2017-2018 الذي فاز معه بلقب البطولة اضافة الى كأس السوبر الإماراتي في مناسبتين ثم انتقل لتدريب الوصل الاماراتي 2018-2020 قبل ان يحط الرحال مجددا في السعودية مع نادي الاهلي السعودي في 2021.

وكانت للممرن الجديد للترجي الرياضي تجربة مع نادي نيفتشي الاذربيجاني سنة 2022 قبل ان يتولى تدريب نادي الطائي السعودي انطلاقا من سبتمبر 2023.

