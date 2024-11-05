رئيس جمعية جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية يؤكد أن عمليات قسطرة الشرايين في تونس في تزايد مستمر

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قال رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية، عماد فريخة اليوم الثلاثاء، ان "عمليات قسطرة الشرايين في تونس في تزايد مستمر منذ السنوات الأخيرة مسجلة نحو 3 آلاف عملية قسطرة في القطاعين العام والخاص في سنة 2023 مقارنة بـ2500 عملية في سنة 2022."



وبيّن عماد فريخة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نحو 50 بالمائة من العمليات التي تجرى لتسريح انسداد الأوعية الدموية هي عمليات قسطرة للشرايين والبقية هي تدخلات جراحية.





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وأوضح أنها تقنية ممتازة للتسريح بسبب انسداد الشرايين، لافتا الى أن تسريح الشرايين يهم الشرايين التي تتفرع عن الشريان الابهر في القلب والتي قد تتضرر بسبب التدخين أو السمنة أو قلة الحركة أو الضغط النفسي مما يتطلب تدخلا علاجيا إما بتقنية القسطرة أو الجراحة.



ولفت فريخة الى تقلص فترة النقاهة بعد اجراء عملية القسطرة وهي أقل بكثير من الفترة التي تقتضيها العمليات الجراحية والتي تستوجب من أسبوعين الى ثلاث أسابيع.



وأفاد رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية من جهة أخرى أن الجمعية ستنظم يوم السبت 9 نوفمبر الجاري يوما علميا بمدينة قربص من ولاية نابل بمشاركة 100 طبيب من تونس ومن الخارج حيث سيتم تناول مسائل تتعلق بالخصوص بقسطرة الشرايين وتقديم محاضرات علمية حول آخر المستجدات العلمية في المجال وعرض التدخلات المعقدة في قسطرة الشرايين.