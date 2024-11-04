المنستير: الكنفدرالية العالمية لأنشطة الغوص والإنقاذ تستعرض ادلتها الجديدة في تكوين مدربي الغوص

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تتواصل بالمركز المتوسطي للتكوين البيئي بالمنستير الدورة التكوينية الدولية لمدربي الغوص التي تنظمها الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والإنقاذ تحت إشراف الكنفدرالية العالمية لأنشطة الغوص والإنقاذ والكنفدرالية الافريقية للاختصاص خلال الفترة الممتدة من 31 اكتوبر الى 9 نوفمبر الجاري باعتماد طريقة تدريس جديدة تطبق لأوّل مرّة في العالم وفق ما أفاد اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء سامي بن نصر رئيس اللجنة الفنية للغوص صلب الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والإنقاذ.

ويتولى 6 من الحكام الدوليين من بينهم ثلاثة من تونس خلال هذه الدورة تدريب 17 مدرب غوص درجة أولى ورسكلة 18 مدرب غوص درجة 1 و2 و3 وفق المعايير الجديدة والمستجدات في عدّة اختصاصات إذ تحاول الجامعة التونسية للغوص والإنقاذ أن تكون دائما مواكبة لكل المستجدات حسب سامي بن نصر.

وأفاد عبد العزيز غوزيك مدير تطوير التكوين في الكنفدرالية العالمية لأنشطة الغوص والإنقاذ انه تم اعداد أدلة جديدة حول السلامة وطريقة تدريس التلاميذ وكيفية تدريس المكونين ووقع ولأوّل مرة تجربتها في تونس وهو أوّل مشروع على المستوى الدولي علاوة على تركيز اول منصة تكوينية في الغرض..

و من جهتها اكدت إحدى المشاركات من المغرب في هذه الدورة هاجر بوزايدي أستاذة جامعية اختصاص البيولوجيا البحرية بأنّ التكوين احترافي والمشرفين عليه لديهم خبرة كبيرة وظروف التكوين طيّبة .



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وقالت سيرين بن غزلان 21 سنة طالبة في القانون التجاري بألمانيا بأنّها جاءت خصيصا للمشاركة في التكوين وستصبح بعد استكماله أصغر مدربة غوص 1 في تونس مؤكدة أنّها ستواصل التكوين في مجال الغوص إلى المراحل المتقدمة.

وتعدّ الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والإنقاذ التي تأسست سنة 1988 حاليا 21 فريقا بين جمعية ونادي غوص، و120 مدرب غوص في عدّة اختصاصات كالإسعافات الأولية، وكيفية إعطاء الاكسيجين، والضغط النفسي والإسعاف تحت الماء، والغوص العميق، والملاحة تحت الماء، والإحصاء تحت الماء، ومراقبة الأحياء المائية، والتنقيب عن الآثار تحت الماء مع المصالح المختصة، والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء.