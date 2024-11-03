الدورة الثانية لصالون التشغيل "CORP Worky2" يوم 8 نوفمبر 2024 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

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تحتضن المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس يوم الجمعة 8 نوفمبر الجاري صالون التشغيل "CORP Worky2"، الذي ينتظم في دورته الثانية ببادرة من جامعة تونس المنار وبالشراكة مع مركز التوجيه وإعادة الـتأهيل المهني "CORP" التابع للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.



ويشارك في هذا الصالون، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين عن شغل من فرص انتداب، حوالي 15 مؤسسة اقتصادية لانتداب قرابة 150 من حاملي الشهائد العليا في اختصاصات الهندسة والتكنولوجيات الحديثة وغيرها، وفق بلاغ صادر عن جامعة تونس المنار.





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كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تنطلق بداية من الساعة الثامنة من صباحا، تنظيم مداخلات علمية وحلقات نقاش وورشات عمل لفائدة الطلبة.



وأشار البلاغ الى أنه في إطار الاستعداد لصالون التشغيل "CORP Worky2"، تم تنظيم 10 دورات تكوين في تقنيات تطوير الكفاءات وتنمية المهارات لفائدة طلبة الجامعة من مختلف المؤسسات امتدت من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2024 وشملت أكثر من 200 مشارك.

