القيروان : "القائمة النهائية لرخص التاكسي الفردي حُددت طبقا للقانون وهناك حصة ثانية قبل موفى السنة" (المدير الجهوي للنقل)

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أفاد المدير الجهوي للنقل بالقيروان، منتصر المالح، بأن "القائمة النهائية للأشخاص الطبيعيين المتحصلين على رخص تاكسي فردي بمدينة القيروان تم إصدارها بكل حياد وطبقا للأمر عدد 581 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن حصة رخص جديدة قبل موفى سنة 2024.





وأوضح ذات المصدر، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القائمة النهائية صدرت في إطار اللجنة الاستشارية للنقل بولاية القيروان وتمت بالتشاور مع وزارة النقل وذلك بعد دراسة جميع الملفات وقبول الاعتراضات على القائمة الأولية والتثبت من شروط إسناد تلك الرخص وفقا لما ينص عليه الفصل 6 والفصلان 9 و10 من الأمر عدد 581 لسنة 2023.



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وبين أن هذه القائمة النهائية تضم 95 رخصة وهي تتعلق بحصة سنة 2021 من الرخص، موضحا أن الحصة التي سيتم الإعلان عن فتحها قبل نهاية 2024، لا تعد قائمة إضافية لحصة سنة 2021 بل هي إسناد لرخص جديدة.

وينفذ عدد من سائقي التاكسي الفردي بالقيروان لليوم الثاني على التوالي مسيرة على الأقدام انطلقت يوم أمس الجمعة من القيروان في اتجاه القصر الرئاسي وذلك رفقة عائلاتهم، بسبب "صدور أسمائهم في القائمة الأولية قبل إلغائها من القائمة النهائية.

وطالبوا بتعديل القائمة النهائية وإعادة إدراج أسمائهم بها، معتبرين أن "الشروط المطلوبة في الأمر عدد 581 لسنة 2023 تتوفر فيهم، في حين لا تتوفر في بعض الأسماء الواردة في القائمة النهائية"، بحسب قولهم.

وأوضح المدير الجهوي للنقل بالقيروان، منتصر المالح، أن اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل "تتفهم" هذه الاحتجاجات نظرا لورود أسمائهم بالقائمة الأولية، لكن "اللجنة كانت حريصة على تطبيق الإجراءات ومقتضيات الأمر عدد581 بكل دقة وحياد وستقوم بإسناد حصة أخرى لسواق التاكسي الفردي قريبا ".

وكانت ولاية القيروان أصدرت يوم 24 أكتوبر 2024 القائمة النهائية للأشخاص الطبيعيين المتحصلين على رخص تاكسي فردي بمدينة القيروان وهي تضم 95 رخصة.