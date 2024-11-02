المنتخب التونسي لكرة اليد يتحول للكويت للمشاركة في دورة دولية

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يتحول وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للأكابر صباح الاحد الى الكويت للمشاركة في تربص اعدادي ودورة دولية يجري خلالها 3 مباريات مع كل من منتخبات الكويت، البحرين والرأس الأخضر إستعدادا للمشاركة في بطولة العالم 2025.



ويأتي هذا التربص في نطاق أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية حيث سيشارك في هذا التربص اللاعبون المحترفون في البطولات الأجنبية.





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ووجه المدرب الوطني محمد علي الصغير الدعوة لـ18 لاعبا للمشاركة في هذا التربص :

-حراس المرمى : محمد صفر (الترجي الرياضي)، مهدي الحرباوي (دنكارك الفرنسي)، فرج بن تقية (أنخيل جزيميناز الإسباني)

-جناح أيمن : طارق جلوز (الترجي الرياضي)

-جناح أيسر : غسان التومي (الترجي الرياضي)

-ظهير أيمن : أشرف المرغلي (فاردار المقدوني)، ياسين بن سالم (شارتير الفرنسي)، وائل الشطي (إيفري الفرنسي)، أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

-ظهير أيسر : حازم باشا (الترجي الرياضي)، أسامة الرميكي (النادي الإفريقي)، محمد عمار (نادي ساقية الزيت)، يوسف معرف (الصفاء السعودي)، أسامة الجزيري (العربي الكويتي)

-منسق لعب : بلال العبدلي (الترجي الرياضي)، يوسف المناعي (نادي كرة اليد بجمال)

لاعب دائرة: اسلام الجبالي (الترجي الرياضي)، غازي بن غالي (الغرافة القطري)

وتتواصل تحضيرات عناصر منتخب كرة اليد بداية من يوم 16 ديسمبر القادم ثم يجري ابناء الصغير مقابلتين وديتين ضد المنتخب الكويتي يومي 27 و29 ديسمبر القادم بتونس قبل التحول الى بولونيا يوم 7 جانفي 2025 حيث سيشارك في دورة دولية بمشاركة النمسا، بولونيا والبرتغال.

وفيما يلي تذكير ببرنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الاول من بطولة العالم التي ستدور بالدنمارك والنرويج وكرواتيا من 14 جانفي إلى 2 فيفري 2025 :



قاعة جيسك بنك بوكسان بمدينة هيرنينغ الدانماركية :

الثلاثاء 14 جانفي 2025 س 18.00 : تونس - إيطاليا

الخميس 16 جانفي 2025 س 20.30 : تونس - الدنمارك

السبت 18 جانفي 2025 س 18.00 : تونس - الجزائر

