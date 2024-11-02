رحلة سياحية لعدد من قدماء المنتخب الوطني لكرة القدم للترويج للموسم السياحي الصحراوي بولاية قبلي
استقبلت ولاية قبلي صباح اليوم رحلة سياحية لقدماء المنتحب الوطني التونسي لكرة القدم لسنتي 1978 و2004 في اطار الترويج للموسم السياحي الصحراوي تزامنا مع انطلاقة موسم جني التمور فضلا عن التعرف على انشطة بعض الجمعيات الرياضية والمعالم الاثرية بالجهة
واوضح المندوب الجهوي للسياحة جمال الدين بن جابر لوات ان هذه التظاهرة تحمل بعدا ترويجيا للسياحة الصحراوية خاصة وان قدماء المنتخب الوطني من المشاهير المعروفين على المستوى الوطني والدولي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي
واوضح المندوب الجهوي للسياحة جمال الدين بن جابر لوات ان هذه التظاهرة تحمل بعدا ترويجيا للسياحة الصحراوية خاصة وان قدماء المنتخب الوطني من المشاهير المعروفين على المستوى الوطني والدولي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي
واشار المصدر ذاته الى ان هذه الرحلة التي تمتد على يومين تشمل زيارة عدة واحات ومخيمات سياحية ومراكز تنشيط سياحي فضلا عن القيام بجولات بين الكثبان الرملية باستعمال الدراجات ذات الاربع عجلات وعلى ظهور الابل مع زيارة القرية الحرفية وجامع عقبة ابن نافع بتلمين من معتمدية قبلي الشمالية وسوق الصناعات التقليدية ومتحف الصحراء بدوز مع مواكبة موسم جني التمور
كما اكد جمال الدين بن جابر ان هذه الزيارة تكتسي ايضا بعدا رياضيا من خلال التحول لمواكبة نشاط بعض الجمعيات على غرار جمعية جمنة للرماية ونشاط بعض مراكز التكوين في كرة القدم من اجل اتاحة الفرصة للناشئين للتواصل مع عدد من المشاهير الذين يمثلون تجارب ملهمة وناجحة في هذه الرياضة
كما تكتسي هذه الزيارة بعدا ثقافيا يشمل زيارة عدد من المعالم الاثرية التي تعرف بثراء بالمخزون الحضاري لهذه الربوع الى جانب البعد الاقتصادي المتزامن مع موسم جني التمور حيث واكب قدماء اللاعبين عملية الجني باحدى الواحات
هذا وقد عبر عدد من قدماء اللاعبين المشاركين في هذه الرحلة على غرار عيادي الحمروني وخالد بدرة ورياض البوعزيزي وزبير السافي ومختار ذويب وحسني الزواوي وصحبي السبعي ورياض الجلاصي واحمد بورشادة عن سعادتهم بزيارة الجهة للتعرف على مميزات المشهد السياحي الصحراوي الذي يجمع بين الواحات والصحراء فضلا عن التحول لزيارة عدة جمعيات رياضية تساهم في تكوين الناشئة في عدة رياضات واساسا في كرة القدم
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