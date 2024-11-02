رحلة سياحية لعدد من قدماء المنتخب الوطني لكرة القدم للترويج للموسم السياحي الصحراوي بولاية قبلي

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استقبلت ولاية قبلي صباح اليوم رحلة سياحية لقدماء المنتحب الوطني التونسي لكرة القدم لسنتي 1978 و2004 في اطار الترويج للموسم السياحي الصحراوي تزامنا مع انطلاقة موسم جني التمور فضلا عن التعرف على انشطة بعض الجمعيات الرياضية والمعالم الاثرية بالجهة



واوضح المندوب الجهوي للسياحة جمال الدين بن جابر لوات ان هذه التظاهرة تحمل بعدا ترويجيا للسياحة الصحراوية خاصة وان قدماء المنتخب الوطني من المشاهير المعروفين على المستوى الوطني والدولي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي





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واشار المصدر ذاته الى ان هذه الرحلة التي تمتد على يومين تشمل زيارة عدة واحات ومخيمات سياحية ومراكز تنشيط سياحي فضلا عن القيام بجولات بين الكثبان الرملية باستعمال الدراجات ذات الاربع عجلات وعلى ظهور الابل مع زيارة القرية الحرفية وجامع عقبة ابن نافع بتلمين من معتمدية قبلي الشمالية وسوق الصناعات التقليدية ومتحف الصحراء بدوز مع مواكبة موسم جني التمور

كما اكد جمال الدين بن جابر ان هذه الزيارة تكتسي ايضا بعدا رياضيا من خلال التحول لمواكبة نشاط بعض الجمعيات على غرار جمعية جمنة للرماية ونشاط بعض مراكز التكوين في كرة القدم من اجل اتاحة الفرصة للناشئين للتواصل مع عدد من المشاهير الذين يمثلون تجارب ملهمة وناجحة في هذه الرياضة

كما تكتسي هذه الزيارة بعدا ثقافيا يشمل زيارة عدد من المعالم الاثرية التي تعرف بثراء بالمخزون الحضاري لهذه الربوع الى جانب البعد الاقتصادي المتزامن مع موسم جني التمور حيث واكب قدماء اللاعبين عملية الجني باحدى الواحات

هذا وقد عبر عدد من قدماء اللاعبين المشاركين في هذه الرحلة على غرار عيادي الحمروني وخالد بدرة ورياض البوعزيزي وزبير السافي ومختار ذويب وحسني الزواوي وصحبي السبعي ورياض الجلاصي واحمد بورشادة عن سعادتهم بزيارة الجهة للتعرف على مميزات المشهد السياحي الصحراوي الذي يجمع بين الواحات والصحراء فضلا عن التحول لزيارة عدة جمعيات رياضية تساهم في تكوين الناشئة في عدة رياضات واساسا في كرة القدم

