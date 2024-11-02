Babnet

استئناف تزويد تبرسق ودقة ودجبة بماء الشرب اليوم السبت بداية من الساعة 19 - شركة "صوناد"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 15:21 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ينتظر ان يستانف تزويد مناطق تبرسق ودقة من معتمدية تبرسق ودجبة من معتمدية تيبار، ولاية باجة، بالماء الصالح للشرب، بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، وذلك بعد ان سجلت اضطرابا وانقطاعا في التزويد منذ العاشرة من صباح هذا اليوم، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - إقليم باجة.
وبينت الشركة ان انقطاع واضطراب تزويد المناطق المذكورة بالماء الصالح للشرب، يرجع الى عطب مفاجئ طرأ صباح السّبت على قناة الدّفع قطر 800 مم بمحطة الضّخ باتجاه مركّب المعالجة ببوهرتمة لافتتة ان سيستانف تزويدها بالماء حال انتهاء اشغال الاصلاح وفق ما هو مذكور آنفا.


...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296796


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 15:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*