استئناف تزويد تبرسق ودقة ودجبة بماء الشرب اليوم السبت بداية من الساعة 19 - شركة "صوناد"

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ينتظر ان يستانف تزويد مناطق تبرسق ودقة من معتمدية تبرسق ودجبة من معتمدية تيبار، ولاية باجة، بالماء الصالح للشرب، بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، وذلك بعد ان سجلت اضطرابا وانقطاعا في التزويد منذ العاشرة من صباح هذا اليوم، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - إقليم باجة.

وبينت الشركة ان انقطاع واضطراب تزويد المناطق المذكورة بالماء الصالح للشرب، يرجع الى عطب مفاجئ طرأ صباح السّبت على قناة الدّفع قطر 800 مم بمحطة الضّخ باتجاه مركّب المعالجة ببوهرتمة لافتتة ان سيستانف تزويدها بالماء حال انتهاء اشغال الاصلاح وفق ما هو مذكور آنفا.







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