كمياّت الأمطار المسجلة خلال سبتمبر 2024 قدّرت ب96 بالمائة من المعدل العادي للفترة

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قدّر إجمالي التساقطات المطرية لشهر سبتمبر 2024 ب826،3 مليمتر ما يعادل 96 بالمائة من المعدل العادي ل24 محطّة رئيسيّة (860،4 مليمتر)، بحسب ما أفاده المعهد الوطني للرصد الجوي، الجمعة.



وعلى العكس من ذلك، كان شهر سبتمبر 2023 هو ثاني أكثر شهر سبتمبر جفافا منذ سنة 1950، إثر تسجيل كميّات أمطار ضئيلة لم تتجاوز 3 بالمائة من المعدل العادي للفترة.





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وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرته المناخية، المخصصة لشهر سبتمبر 2024، إلى أن شهر سبتمبر 2024 اتسم بفترات ممطرة وعاصفة بمعظم المناطق، في أغلب أيّام الشهر.



كما تمّ تسجيل أمطار غزيرة محليا في عدّة محطّات، تجاوزت المعدل العادي لشهر سبتمبر.



وبلغ معدل الحرارة في شهر سبتمبر 2024، مستوى 1،27 درجة، متجاوزا المعدل المرجعي (1،26 درجة) بمقدار 9،0 درجة. واتسمت بداية الشهر بتسجيل درجات حرارة قصوى ودنيا أعلى من المعدلات العادية للفترة ذاتها. وشهدت درجات الحرارة بعد الثامن من الشهر ذاته تراجعا ملحوظا.



وتراوح متوسط ​​درجات الحرارة القصوى بين 29 درجة بطبرقة و36،7 درجة بالبرمة.