رئيس الجمهورية يحل بتونس بعد مشاركته في الاحتفال بذكرى ثورة التحرير الجزائرية

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(مبعوثة وات/ليلى بن ابراهيم) - حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، بتونس عائدا من الجزائر بعد مشاركته في الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.



وحضر رئيس الجمهورية اليوم الجمعة إلى جانب عدد من رؤساء الدّول استعراضا عسكريا تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.





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وكان الرئيس سعيّد توجّه أمس الخميس إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية تلبية لدعوة من نظيره الجزائري.



