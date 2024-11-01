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وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يدعو الى ضرورة مراجعة التشريع المتعلق بالاراضي الاشتراكية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 19:21 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي،
الجمعة، ضرورة توفير الحلول الجذرية لمعالجة ملف الأراضي الاشتراكية حتى يتسنى رفع الجمود عنها وادخالها في الدورة الاقتصادية.

وأوصى، خلال جلسة لجنة القيادة متعدّدة الأطراف المكلفة بمراجعة التشريع المتعلق بضبط نظام الأراضي الاشتراكية، باعداد مشروع لتنقيح التشريع ذي العلاقة بما يوفّر الآليات الناجعة والكفيلة بتسوية وضعية ما تبقّى من الأراضي الاشتراكية وتثمينها.
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