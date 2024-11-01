قفصة: وكالة التهذيب العمراني والتجديد تواصل انجاز عدد من المشاريع بالجهة بكلفة تناهز 21،8 مليون دينار

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تواصل وكالة التهذيب العمراني والتجديد بقفصة إنجاز عدد من مشاريع في مجال تعبيد الطرقات وتنويرها، مع إعادة شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء بمعتمديات القصر وققصة الجنوبية المظيلة و ام العرايس، وذلك بكلفة مالية جملية تناهز 21،8 مليون دينار، وفق ما ذكره رئيس المشاريع بالوكالة رضا زايدي.



وأوضح رضا زايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامجين مختلفين وهما كل من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية للجيل الثاني وبرنامج خصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.





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ويشمل البرنامج الأوّل تهذيب حي النور بمعتمدية قفصة الجنوبية بكلفة مالية تقدر بـ10،8 ملايين دينار، وتتضمن عناصره تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية على طول 14 كلم، وإعادة شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، وتركيز 380 نقطة ضوئية من التنوير العمومي، وبلغت نسبة تقدم أشغاله 40 بالمائة.

ويشمل البرنامج أيضا تهذيب حي المندرة بمعتمدية القصر بكلفة مالية تقدر ب5،1 مليون دينار ويتضمن تعبيد عدد من الطرقات على مسافة 6 كلم وتركيز 70 نقطة ضوئية بالتونير العمومي مع إعادة تهيئة قنوات التزود بالماء الصالح للشرب، علما أن مرحلة انجاز المشروع بلغت حاليا 30 بالمائة، وفق نفس المصدر.

وأضاف أن أن البرنامج الثاني يهم كل من أحياء حي العمال الشرقي وحي الشباب بمعتمدية المظيلة وسينتفع به 1550 مسكنا وتقدر كلفة إنجازه بـ2،8 مليون دينار ويتضمن تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية، وتركيز 85 نقطة ضوئية بالتنوير العمومي، وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله 70 بالمائة.

وسيشمل نفس البرنامج أيضا تهذيب حي اولاد عيساوي بمعتمدية ام العرايس وتقدر كلفة إنجازه بـ3 ملايين دينار وسينتفع به 770 مسكنا وتتمثل عناصره في تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية، وتركيز نقاط ضوئية جديدة، مع إعادة تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، علما أنّه لم ينطلق بعد وفي انتظار إنتهاء أشغال التطهير بالحي للقيام بالاعلان عن طلب العروض الخاص بالمشروع.