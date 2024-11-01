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رئيس الجمهورية يشارك في احتفالات الجزائر بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 14:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
(من مبعوثة وات ليلى بن ابراهيم )-شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائر في فعاليات إحياء الذكرى ال 70 لإندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وحضر رئيس الدولة إلى جانب رؤساء عدد من الدول ،استعراضا عسكريا أمّنته مختلف القوات تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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وكان الرئيس الجزائري قد اعلن عن انطلاق الاستعراض الذي تواصلت فعالياته من العاشرة والنصف صباحا إلى حدود الواحدة ظهرا وتضمن عروضا للتشكيلات العسكرية البرية والجوية والبحرية ،تكريما لارواح الشهداء وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم والذود عن سيادته .

يشار الى أنّ الاحتفالات بإحياء ذكرى ثورة التحرير الجزائرية قد انطلقت منذ الساعة الصفر بتجمع المواطنين الذين تفاعلوا مع أصوات إطلاق الشماريخ وطلقات المدافع
وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد حل مساء أمس الخميس بالعاصمة الجزائر للمشاركة في الإحتفال بالذكرى 70 تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي كان في استقباله في المطار الدولي هواري بومدين.


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