وزيرة التجهيز والاسكان تسلم عقود 90 مسكنا اجتماعيا جماعيا بحي الوفاء بنابل لفائدة المنتفعين من ضعاف الحال

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سلّمت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة، بحي الوفاء بنابل، عقود 90 مسكنا اجتماعيا جماعيا "اقامة نيابوليس" على المنتفعين من العائلات ضعيفة الحال.



واشارت الوزيرة، في تصريح لوكالة "وات" بالمناسبة، الى ان هذه المساكن التي توزعت على ثلاث عمارات تضم طابقا ارضيا و6 طوابق علوية ومجهزة بمصاعد ومقر للحراسة ومقر لنقابة المالكين تصل مساحتها الجملية 3400 متر مربع ومساحتها المغطاة نحو 6500 متر مربع. وهي تضم 80 شقة متكونة من صالون وغرفتين ومطبخ وبيت استحمام مساحتها بين 70 و 75 متر مربع و10 شقق من فئة صالون وغرفة وبيت استحمام ومطبخ مساحتها بين 50 و 58 .مترا مربعا وكانت انجزتها شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في اطار مشروع مولته الدولة قيمته 7،3 ملايين دينار



واشارت الوزيرة، في تصريح لوكالة "وات" بالمناسبة، الى ان هذه المساكن التي توزعت على ثلاث عمارات تضم طابقا ارضيا و6 طوابق علوية ومجهزة بمصاعد ومقر للحراسة ومقر لنقابة المالكين تصل مساحتها الجملية 3400 متر مربع ومساحتها المغطاة نحو 6500 متر مربع. وهي تضم 80 شقة متكونة من صالون وغرفتين ومطبخ وبيت استحمام مساحتها بين 70 و 75 متر مربع و10 شقق من فئة صالون وغرفة وبيت استحمام ومطبخ مساحتها بين 50 و 58 .مترا مربعا وكانت انجزتها شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في اطار مشروع مولته الدولة قيمته 7،3 ملايين دينار

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وقالت الزعفراني "نوزع اليوم المساكن على المنتفعين من مشروع طال انتظاره بعد ان انتهت اشغاله منذ سنة 2019 ولكن طول مدة الانتظار مردّه التدقيق في قائمات المنتفعين خاصة وان رئيس الدولة قيس سعيد ما فتئ يؤكد على ضرورة تسليم المساكن لمستحقيها واحترام المعايير المضبوطة بالامر 1224 المؤرخ في 10 اوت 2012".



وتابعت ان كل الهياكل المتدخلة من سلط جهوية ولجان مركزية حرصت على تسليم المساكن لمستحقيها من الفئات الضعيفة ومن عائلات شهداء الثورة وجرحاها وتمكين العائلات التي تعد افرادا من ذوي الاحتياجات الخصوصية من شقق في الطابق الارضي عملا على تجسيم هدف توفير المسكن اللائق للعائلات ضعيفة الحال التي تفتقد لمسكن يؤمها.



ولفتت من جهة اخرى، الى ان الوزارة والسلط الجهوية ولجانها الجهوية تواصل العمل في ذات السياق على اتمام الاجراءات لتسليم مجموعة اخرى من المساكن الاجتماعية بمنطقة بوعرقوب، والتي شهدت عمليات استيلاء ودفعت الادارة لانجاز عمليات الصيانة اللازمة، متوقعة ان يقع تسليمها لمستحقيها خلال الاشهر القريبة القادمة.



"رصد 450 مليون دينار لانجاز 5 الاف مسكن اجتماعي خلال السنوات القادمة"

اما بخصوص توزيع المساكن الاجتماعية على المستوى الوطني فابرزت الوزيرة ان عمليات توزيع المساكن ستتواصل في كل ولايات الجمهورية معلنة ان بناء المساكن الاجتماعية سيستمر خلال السنوات القادمة بتنفيذ برنامج لبناء 5 آلاف مسكن رصدت لها اعتمادات جملية بقيمة 450 مليون دينار لتمكين اكبر عدد من المستحقين من المساكن اللائقة.



وكشفت الزنزري ان عدد المساكن الاجتماعية التي وزعت على الفئات الضعيفة، التي لا تمتلك مسكنا الى حد اليوم، بلغ 3102 مسكن وان عدد المساكن الجاهزة يصل الى 2024 مسكن سيقع توزيعها تباعا ما ان تضبط قائمات المنتفعين بالاضافة الى 3046 مسكن هي بصدد الانجاز.