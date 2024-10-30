إنهاء مهام مدير عام بنك الجينات رمزي شعبان ابتداء من 1 جوان الماضي /الرائد الرسمي/
أنهت وزارة البيئة مهام مدير عام بنك الجينات، رمزي شعبان، الأستاذ المحاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفة مدير عام البنك الوطني للجينات، ابتداء من 1 جوان 2024، بموجب الأمر عدد 537 لسنة 2024 المؤرخ في 28 أكتوبر 2024، الصادر بالرائد الرسمي عدد 131.
والجدير بالذكر أنّه تمّ تكليف يوسف زيدي بالإدارة الحالية للبنك الوطني للجينات.
والجدير بالذكر أنّه تمّ تكليف يوسف زيدي بالإدارة الحالية للبنك الوطني للجينات.
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