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إنهاء مهام مدير عام بنك الجينات رمزي شعبان ابتداء من 1 جوان الماضي /الرائد الرسمي/

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 16:03 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أنهت وزارة البيئة مهام مدير عام بنك الجينات، رمزي شعبان، الأستاذ المحاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفة مدير عام البنك الوطني للجينات، ابتداء من 1 جوان 2024، بموجب الأمر عدد 537 لسنة 2024 المؤرخ في 28 أكتوبر 2024، الصادر بالرائد الرسمي عدد 131.

والجدير بالذكر أنّه تمّ تكليف يوسف زيدي بالإدارة الحالية للبنك الوطني للجينات.


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