إنهاء مهام مدير عام بنك الجينات رمزي شعبان ابتداء من 1 جوان الماضي /الرائد الرسمي/

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أنهت وزارة البيئة مهام مدير عام بنك الجينات، رمزي شعبان، الأستاذ المحاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفة مدير عام البنك الوطني للجينات، ابتداء من 1 جوان 2024، بموجب الأمر عدد 537 لسنة 2024 المؤرخ في 28 أكتوبر 2024، الصادر بالرائد الرسمي عدد 131.



والجدير بالذكر أنّه تمّ تكليف يوسف زيدي بالإدارة الحالية للبنك الوطني للجينات.