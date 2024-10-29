غوارديولا يتجاهل مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية في باريس

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قال بيب غواريولا مدرب مانشستر سيتي إن رودري لاعب وسط الفريق والمنتخب الإسباني فاز بجائزة الكرة الذهبية عن جدارة رافضا توجيه النقد لريال مدريد لما بدا من تجاهله لحفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس الاثنين قائلا إن القرار متروك لهم.



وقال غوارديولا قبل يوم من مواجهة توتنهام هوتسبر في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنقليزية غدا الأربعاء "الفريق بأكمله والمشجعون فخورون به. "لم نكن لنتخيل حدوث ذلك في السنوات الماضية، أن يفوز أحد لاعبي (سيتي) بهذه الجائزة المرموقة".





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وفاز رودري (28 عاما)،الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بالبطولة الانقليزية للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي إضافة لقيادته للمنتخب الإسباني لتحقيق بطولة أوروبا، بالسباق لنيل الكرة الذهبية متفوقا على ثنائي ريال مدريد المؤلف من فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.



وعندما سئل غوارديولا عن رأيه في إلغاء ريال مدريد رحلته لحضور الحفل في باريس تحسبا لعدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، هز غوارديولا كتفيه قائلا "الأمر متروك لهم.

"إذا أرادوا تهنئة (رودري) فلا بأس بذلك، واذا لم يريدوا فعل ذلك، فلا بأس أيضا.

"نحن في مانشستر سيتي لسنا هنا للحكم على تصرفات الأندية الأخرى".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن مهاجم الفريق النرويجي إرلينغ هالاند حضر الحفل العام الماضي بصفته أحد المرشحين للفوز بها بعد تسجيله "لأكثر من 50 هدفا والفوز بالثلاثية"، ليخسر الكرة الذهبية في النهاية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال غوارديولا "اخبرت هالاند أن مجرد وجوده (ضمن المرشحين) يجب أن يجعله سعيدا، وقد قلت نفس الشيء لرودري.

ويخوض سيتي، الذي يتقدم بنقطة واحدة على ليفربول على قمة جدول البطولة الإنقليزية الممتازة، واحدة من أصعب المواجهات في مباراة الدور الرابع في كأس الرابطة غدا الأربعاء أمام توتنهام.

وفاز سيتي خارج أرضه على توتنهام 2-صفر وذلك في آخر مرة لعب فيها في مباراة بالبطولة في ماي الماضي، بفضل ثنائية هالاند، في مباراة حاسمه قادته للظفر بلقب البطولة مرة أخرى.

