الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تتخذ جملة من العقوبات المالية ضد عدد من الاندية

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قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مكتبها الدوري تسليط جملة من العقوبات المالية ضد عدد من الاندية على خلفية الاحداث التي عاشتها الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى جاءت على النحو الاتي :



-معاقبة النادي الرياضي الصفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي القوارير على ارضية الميدان خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعته بالترجي الجرجيسي يوم الاحد المنقضي.

-معاقبة الترجي الرياضي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي القوارير على ارضية الميدان خلال مباراة النادي البنزرتي يوم السبت الماضي



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-معاقبة الاولمبي الباجي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ دون رميها على ارضية الميدان خلال المباراة التي جمعته بالنادي الافريقي يوم السبت الماضي.

-معاقبة نجم المتلوي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي القوارير على ارضية الميدان عند اقصاء لاعبه في المباراة التي جمعته بالنجم الساحلي يوم السبت الفارط.